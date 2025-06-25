В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о том, как проверить свою кредитную историю.
Кредитная история – это официальный документ, который содержит информацию о всех кредитах и займах, оформленных на физическое или юридическое лицо, а также о своевременности их возврата.
Формирование кредитной истории начинается с момента оформления первого займа. В дальнейшем она необходима для оценки платежной дисциплины при рассмотрении новых кредитных заявок банками, микрофинансовыми организациями и другими финансовыми институтами. Наличие положительной кредитной истории повышает шансы на получение займа в будущем, позволяет рассчитывать на более выгодные условия кредитования.
По информации Агентства, каждый казахстанец имеет право один раз в календарном году бесплатно получить свой персональный кредитный отчет. Если обратиться повторно в течение года, то запрос будет платным.
Получить отчет можно следующими способами:
- через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро;
- через портал eGov.kz;
- в отделениях ЦОН, «Казпочты» и офисе Первого кредитного бюро;
- через Государственное кредитное бюро.
— Если вы заметили в своем кредитном отчете недостоверные данные – например, запись о просрочке по уже погашенному займу или полностью выплаченному кредиту, обязательно обратитесь в соответствующий банк или МФО. Подтвердите свои претензии соответствующими документами, - говорится в сообщении ведомства.
Оспорить недостоверную информацию можно бесплатно также через сайт Fingramota.kz, выполнив следующие шаги:
- войти в раздел «Продукты и услуги»,
- затем – «Оспаривание информации в кредитной истории»,
- заполнить специальную форму, указав ИИН и номер телефона.
А для предупреждения мошеннических действий, агентство советует подключить услугу мониторинга кредитной истории – «Контроль кредитной истории». Она позволяет получать уведомления при любых изменениях в вашей кредитной истории – появлении новых займов, просрочек, изменений задолженности и других событиях. Подключить услугу можно через портал eGov.kz, сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро.