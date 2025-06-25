Каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в календарном году бесплатно получить свой персональный кредитный отчет.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о том, как проверить свою кредитную историю.

Кредитная история – это официальный документ, который содержит информацию о всех кредитах и займах, оформленных на физическое или юридическое лицо, а также о своевременности их возврата.

Формирование кредитной истории начинается с момента оформления первого займа. В дальнейшем она необходима для оценки платежной дисциплины при рассмотрении новых кредитных заявок банками, микрофинансовыми организациями и другими финансовыми институтами. Наличие положительной кредитной истории повышает шансы на получение займа в будущем, позволяет рассчитывать на более выгодные условия кредитования.

По информации Агентства, каждый казахстанец имеет право один раз в календарном году бесплатно получить свой персональный кредитный отчет. Если обратиться повторно в течение года, то запрос будет платным.

Получить отчет можно следующими способами:

через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро;

через портал eGov.kz;

в отделениях ЦОН, «Казпочты» и офисе Первого кредитного бюро;

через Государственное кредитное бюро.

— Если вы заметили в своем кредитном отчете недостоверные данные – например, запись о просрочке по уже погашенному займу или полностью выплаченному кредиту, обязательно обратитесь в соответствующий банк или МФО. Подтвердите свои претензии соответствующими документами, - говорится в сообщении ведомства.

Оспорить недостоверную информацию можно бесплатно также через сайт Fingramota.kz, выполнив следующие шаги:

войти в раздел «Продукты и услуги»,

затем – «Оспаривание информации в кредитной истории»,

заполнить специальную форму, указав ИИН и номер телефона.

А для предупреждения мошеннических действий, агентство советует подключить услугу мониторинга кредитной истории – «Контроль кредитной истории». Она позволяет получать уведомления при любых изменениях в вашей кредитной истории – появлении новых займов, просрочек, изменений задолженности и других событиях. Подключить услугу можно через портал eGov.kz, сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро.