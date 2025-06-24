По данным РГП «Казгидромет», на западе, севере, востоке области ожидается дождь, гроза, град, шквал. Ночью + 16 градусов, дождь. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. На севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Днем +27. Ночью +17. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Дождь и гроза ожидаются на севере, юге области. В центре области сильный дождь, град, шквал. Днем +28 градусов, ночью +18 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На севере, востоке области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +21. Ветер северо-западный: 20 м/с.
Фото: pexels.com