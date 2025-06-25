Ему помешали прохожие.

В социальных сетях распространился видеоролик, сделанный в городе Темиртау Карагандинской области. На кадрах пожилой мужчина с ножом пытается расправиться с щенком. К счастью, на помощь подоспели случайные прохожие. При этом мужчина держал щенка, приставив нож к его горлу и повторял ужасающую фразу: «Его надо убрать». Очевидцы подоспели вовремя, «герой видео» отпустил животное и ушел.

Видео быстро разлетелось в соцсетях и вызвало массу возмущений со стороны пользователей. Казахстанцы требуют найти и наказать мужчину.

В полиции Карагандинской области отреагировали на видео. Стражи порядка установили живодера, им оказался 68-летний житель Темиртау. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.