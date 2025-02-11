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Происшествия Социум

В Уральске продолжают убивать бродячих собак

Очередное видео с убитыми собаками появилось в социальной сети. Автор видеоролика говорит, что собак она обнаружила на мусорке во дворе дома №204 по улице Курмангазы.
Кристина Кобина
В Уральске продолжают убивать бродячих собак

Очередное видео с убитыми собаками появилось на Instagram-странице dobroe_serdce_uralsk_. Автор видеоролика говорит, что собак она обнаружила на мусорке во дворе дома №204 по улице Курмангазы.

— Вот убили собак. Бедные, никому ничего не делали. Жалко их так. Убитая собака лежит с окровавленной головой, а рядом убитый маленький кутёнок. Вот этих кутят кто-то подбросил видимо, и они здесь жили, — говорит автор видеоролика.

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Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО ответили, что факт зарегистрирован и сейчас ведутся поиски подозреваемого. На вопрос, нашли ли подозреваемых в убийстве собак, которых нашли недавно в мусорных баках в Зачаганске, в ведомстве не ответили.

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