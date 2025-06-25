Суд признал незаконным действия ЗКОФ АО «КазТрансГаз Аймак» по взиманию платы за первичное подключение к системе газоснабжения.

С жителей ЗКО незаконно взимали плату за подключение к газопроводу и пуск газа

Как сообщили в областном суде ЗКО, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО после проверки деятельности ЗКОФ «КазТрансГаз Аймак» вынес предписание устранить нарушения законодательства и прекратить взимать платы за предоставляемые услуги по опломбированию прибора учета, первичного подключения к газораспределительной системе, а также пуска газа.

Предписание «КазТрансГаз Аймак» обжаловало в суде.

– Рассматривая спор и оставляя в силе предписание, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что услуги по опломбированию прибора учета, первичного подключения к газораспределительной системе, а также пуска газа относятся к этапам по присоединению и к действующей сети потребителя газа, к работам технологически связанным с регулируемой услугой, в связи с чем установление дополнительных требований к потребителям газа по оплате услуг на подключение к регулируемой услуге (врезка в стальной газопровод, пуск газа к газопроводу и другим газовым оборудованиям, опломбировка приборов учета газа) являются незаконными, - сообщили в областном суде.

Так, только с 2022 по 2023 годы по таким видам услуг с потребителей взыскали 182 миллиона тенге. Врезка, пуск наладка, опломбирование приборов учета и подключение потребителей являются работами, технологически связанными с регулируемой услугой по транспортировке товарного газа по распределительным сетям.

Кассационная коллегия Верховного суда Республики Казахстан оставила в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанции области, решение СМАС ЗКО вступило в законную силу.