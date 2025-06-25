Их приговорили к 7 и 6 годам лишения свободы.

По материалам КНБ РК, в июне 2025 года за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов двоих жителей Атырауской и Актюбинской областей приговорили к 7 и 6 годам лишения свободы. Фигуранты, к слову, ранее имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности.

Кроме того, житель Шымкента в мае 2025 года признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7 годам лишения свободы. Он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам.

Приговоры уже вступили в законную силу.

Всего с начала 2025 года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 52 человека, в том числе два иностранца.

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.