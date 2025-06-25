23-го июня в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке казахстанские авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток. Это рейсы в Дубаи и Доху и обратно.
Между тем, сегодня, 25 июня, авиакомпания Air Astana сообщила, что в связи с прекращением огня на Ближнем Востоке они возобновляют полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.
25 июня планируются следующие рейсы (везде указано время местное):
- KC205 Астана-Дубай, в 11:00
- KC206 Дубай-Астана, в 16:40
- KC653 Алматы-Доха, в 11:00
- KC654 Доха-Алматы, в 15:05
- KC897 Алматы -Дубай, в 11:15
- KC898 Дубай-Алматы, в 16:10
— Также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай-Алматы, в 17:40. Билеты на данные рейсы открыты к продаже. Просим проверять расписание на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов, - сообщили в авиакомпании.