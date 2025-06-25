Полеты будут осуществляться в облет воздушного пространства Ирана.

23-го июня в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке казахстанские авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток. Это рейсы в Дубаи и Доху и обратно.

Между тем, сегодня, 25 июня, авиакомпания Air Astana сообщила, что в связи с прекращением огня на Ближнем Востоке они возобновляют полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.

25 июня планируются следующие рейсы (везде указано время местное):

KC205 Астана-Дубай, в 11:00

KC206 Дубай-Астана, в 16:40

KC653 Алматы-Доха, в 11:00

KC654 Доха-Алматы, в 15:05

KC897 Алматы -Дубай, в 11:15

KC898 Дубай-Алматы, в 16:10