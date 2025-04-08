12 млн тенге может стоить казахстанке букет из тюльпанов

Случай произошел 6 апреля в Ордабасинском районе Туркестанской области. На видео попала женщина, которая сорвала несколько тюльпанов. Этот букет может обойтись ей весьма дорого. Казахстанке грозит штраф в 12 миллионов тенге.

Дело в том, что нарушительница сорвала краснокнижные тюльпаны Грейга, а за такое деяние по закону положен штраф в размере 3000 МРП, либо исправительные работы.

Полицейские Туркестанской области уже приступили к поискам женщины. Отметим, что в апреле стражи порядка мониторят соцсети в поисках подобных случаев.