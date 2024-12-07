Рекордный урожай собрали аграрии РК

Для сравнения, в 2023 году средняя урожайность составляла всего 10 центнеров с гектара. Кроме того, намолочено 3,2 млн тонн масличных культур с урожайностью 10,9 центнера с гектара, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.

В 2024 году на поддержку сельского хозяйства выделили рекордные 580 млрд тенге. Эти средства направили на прямое кредитование, снижение процентных ставок и форвардный закуп, сообщили в пресс-службе правительства.

В результате казахстанскими аграриями собран рекордный урожай зерновых культур. При средней урожайности 16,1 центнера с гектара намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения, в 2023 году средняя урожайность составляла всего 10 центнеров с гектара. Кроме того, намолочено 3,2 млн тонн масличных культур с урожайностью 10,9 центнера с гектара, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.

Добиться таких результатов помогло правильное использование агротехнологий, качественные семена, минеральные удобрения и эффективные методы защиты растений.

В будущем планируется продолжить диверсификацию сельскохозяйственных культур. В рамках дорожной карты по поручениям Президента поставлена задача удвоить объем валовой продукции сельского хозяйства в период 2024–2028 годов. Также в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса РК на 2021–2030 годы планируется к 2030 году увеличить урожайность пшеницы до 20 центнеров с гектара.