Обвиняемая в заказном убийстве Эльвира Еркебаева девятого июня объявила сухую голодовку. Она отказывается есть и пить. На такой отчаянный шаг женщина пошла, чтобы выразить протест происходящему. Напомним, судья Динара Гильманова распустила состав присяжных, которые рассматривали это уголовное дело в течение девяти месяцев и объявила о новом отборе.

Как выяснилось сегодня, 11 июня, Эльвира Еркебаева продолжает сухую голодовку. В ДУИС по ЗКО сообщили, что в курсе происходящего, регулярно её навещают и заверили, что Эльвира находится под медицинским наблюдением.

Однако адвокат подсудимой Тамара Сарсенова сообщила, что за трое суток её подзащитную никто не посещал.

– Я позвонила в дежурную часть, где сообщили, что Эльвира не вышла из-за плохого состояния. Она находится в карцере и продолжает голодовку. За три дня ей ни разу не вызвали скорую. Более того ни руководство ДУИС, ни представители прокуратуры, ни правозащитники Эльвиру не навестили, – сообщила Тамара Сарсенова.

Позже адвокат навестила Еркебаеву в СИЗО и ужаснулась. Женщина в очень плохом состоянии. Кроме начальника СИЗО никто её не принимал. В помещении площадью 1,5 метра на 2 метра, где она содержится, нет окон.

– На вопрос руководителю тюрьмы: «Почему хотя бы в камеру с окном не поместите?» мне ответили, что свободных камер нет, - сообщила Тамара Сарсенова.

Напомним, с августа прошлого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассматривают уголовное дело в отношении Эльвиры Еркебаевой и Максима Кузнецова. Их обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, подсудимая наняла киллера, чтобы избавиться от бывшего мужа Ербола Еркебаева. Тогда глава полицейского ведомства заявил, что Еркебаева пошла на такой шаг, чтобы не делить бизнес и имущество с экс-супругом.

Однако во время суда выяснилось, что всё имущество и так принадлежит Эльвире Еркебаевой и версия полицейских, мягко говоря, рассыпалась. Более того, оказалось, что Ербол Еркебаев в течение 20 лет оказывал на жену психологическое давление, всячески измывался над ней и преследовал её.

Ситуацию не спасли и двое детей, которых Еркебаева родила мужу. Ситуация обострилась, когда мужчине подстрелили ноги и врачи ампутировали ему конечности. Все допрошенные в суде свидетели подтвердили это, и дело близилось к финалу.

Но не тут-то было. Уже на финишной прямой в деле начали происходить странные вещи: неожиданно сменили прокурора. Вместо Дины Изтлеуовой обвинение решил поддержать Доспол Жуманов, который сразу заявил, что среди присяжных заседателей есть три человека, близкие родственники которых были привлечены к уголовной и административной ответственности за бытовое насилие.

Несмотря на то, что двое из присяжных отрицали сей факт, судья Динара Гильманова единолично приняла решение распустить этот состав и отобрать новый. Другими словами, судебный процесс, который рассматривали девять месяцев начнут сначала.