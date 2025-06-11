Си Цзиньпин прилетит в Казахстан по приглашению Токаева
Визит председателя КНР запланирован на 16-17 июня.
Во время визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.
17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона.
