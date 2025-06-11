В связи с этим временно перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Абулхаир хана от улицы Ульяны Громовой до улицы Желтоксан. Движение ограничено для всех видов автотранспорта.

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», на самотечном коллекторе диаметром 600 мм (железобетон), расположенном по улице Сергея Тюленина в районе пересечения с проспектом Абулхаир хана, произошла авария. Коммунальные службы уже приступили к ее устранению.

— В связи с этим временно перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Абулхаир хана от улицы Ульяны Громовой до улицы Желтоксан. Движение ограничено для всех видов автотранспорта, — пояснили в ТОО «Батыс су арнасы».

Водителей просят заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать указанные ограничения при передвижении по городу. О ходе и результатах ремонтно-восстановительных работ в ТОО «Батыс су арнасы» сообщат дополнительно.





