Днем 12 июня в Западно-Казахстанской области ожидается +39 градусов тепла. На севере, юге, востоке области дождь, гроза.

«Ночной туман, гроза»: прогноз погоды на 12 июня в западном Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», ночью + 20 градусов, дождь. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. На севере, юге, востоке области дождь, гроза. Днем +39. Ночью +23. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Ожидается дождь, гроза, на севере. На востоке области сильный дождь, град. Днем +33 градуса, ночью +18 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +23. В ночное время на cевере, востоке области ожидается дождь, гроза. На западе области возможен туман.Ветер западный: 14 м/с.

Фото: pexels.com