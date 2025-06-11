По информации aif.ru, эксперты предупреждают: пренебрежение регулярной чисткой этих устройств приводит к распространению опасных микроорганизмов.
Влажная среда внутри кондиционера создает идеальные условия для размножения плесневых грибков и патогенных бактерий.
Внутренние компоненты кондиционера — настоящий рай для таких видов плесени, как Aspergillus и Cladosporium, а также опасных бактерий, включая Legionella. Эти микроорганизмы, попадая в воздух, могут вызывать целый спектр заболеваний — от аллергических реакций до тяжелой пневмонии.
Особую тревогу вызывает бактерия Legionella pneumophila, вызывающая легионеллез (болезнь легионеров) — тяжелую форму пневмонии с летальностью до 15% даже при своевременном лечении.
В группе повышенного риска находятся пожилые люди, курильщики, а также лица с ослабленным иммунитетом и дети. У них контакт с загрязненным воздухом может вызывать не только острые респираторные заболевания, но и хронические состояния.
Чтобы избежать превращения кондиционера в источник опасности, нужно соблюдать несколько простых правил:
- регулярно промывать фильтры кондиционера (раз в две-три недели);
- использовать специальные антимикробные средства для обработки системы;
- следить за уровнем влажности в помещении и регулярно проветривать его;
- один-два раза в год приглашать специалистов для профессиональной глубокой очистки системы.
Так что, гигиена системы — залог безопасной прохлады.
