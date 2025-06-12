Из всех регионов иностранные туристы предпочитают Алматы.

По итогам января-марта места размещения в Казахстане приняли 257,2 тысячи постояльцев-нерезидентов – на 15,4% больше, чем фиксировалось в том же квартале годом ранее. Показатель за квартал вернулся к годовому росту после небольшого снижения в 2024 году, а заодно достиг максимума для периода в доступной статистике с 2010 года, передает канал DATA HUB со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

При этом примерно каждый третий постоялец-нерезидент в январе-марте был гражданином России: речь о 79,3 тысячах человек. Однако в годовом выражении число российских посетителей немного упало (-1,8%).

На втором и третьем месте оказываются Китай и Индия – 36,3 тысячи и 29,3 тысячи человек соответственно. Эти две страны внесли особо серьезный вклад в общий годовой прирост: из Индии приехало на 67% больше людей, чем в январе-марте 2024-го; из Китая – на 48% больше (и тут нужно напомнить, что для обеих стран еще с середины 2022 года в одностороннем порядке открыли безвизовый режим, что, видимо, подогрело их желание посещать Казахстан).

Как пишет канал, из всех регионов иностранные туристы предпочитают Алматы: примерно 6 из 10 нерезидентов (56%) останавливались в местах размещения в этом городе. В случае конкретно индийских постояльцев на долю мегаполиса и вовсе приходится 94%: в других регионах они почти не останавливаются.

Под местами размещения на практике подразумеваются не только упомянутые гостиницы и хостелы, но и такие типы объектов как гостевые дома/квартиры, турбазы и т.д. При этом 97,3% постояльцев-нерезидентов останавливались именно в гостиницах.



