Заведующая приёмным отделением Областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова рассказала, что в сезон простуд укрепление иммунитета лучше начинать с личной гигиены. Чаще мыть руки, соблюдать режим питания, не пить воду из-под крана, принимать витамины и побольше находиться на свежем воздухе.

По словам заведующей, многие простудные заболевания передаются воздушно-капельным путем, поэтому отправлять ребёнка в сад или школу с насморком или кашлем опасно для здоровья других детей.

— Первые признаки простуды: насморк или заложенность носа, першение или чувство боли в горле, повышение температуры тела. Лечение лучше начинать с первых дней. Главное — обильное тёплое питьё. Детям до пяти лет не советую давать препараты от кашля. Народные средства никто не отменял, я положительно отношусь к таким методам как отпаивание или чай с малиной. Но отмечу, что до пяти лет детям не рекомендуется делать растирание никакими жирами, маслами и тем более спиртом, это может ухудшить состояние ребёнка, — говорит Эльвира Давлетова.

Врачи рекомендуют оставаться дома при любых признаках простуды и заниматься профилактикой здоровья.

