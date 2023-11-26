На отчётной встрече с населением аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов рассказал и о ситуации в сельском хозяйстве.

Посевные площади района в этом году составили 64 га, из них 17.2 — яровые зерновые культуры, 4.4 тысячи га — кормовые, 7.2 тысячи га — масличные и 310 га картофель и овощные культуры. В общей сложности получили 26,2 тысячи тонн продукции.

— Одна из важнейших отраслей экономики — сельское хозяйство. Уровень развития агропромышленного комплекса всегда является определяющим фактором экономической и социально-политической стабильности общества. Сегодня в районе функционируют 280 крестьянских хозяйств, 28 товариществ с ограниченной ответственностью и три сельскохозяйственных производственных кооператива, — рассказал Ихсанов.

В пилотной программе «Ауыл аманаты» (сельчанам предоставляются микрокредиты под 2,5% годовых на 5-7 лет) принимают участие жители 13 сельских округов по Бурлинскому району и микрорайонов Аралтал, Кызылтал в Аксае. Всего одобрили 40 заявок на 284 миллиона тенге. Уже выдали кредиты 34 заёмщикам на общую сумму 256,8 миллиона тенге. Ещё шесть заявителей ждут выдачи кредитов.