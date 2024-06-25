26 июня ночью на западе, юге, днем западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем при грозе порывы до 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +14.

Ночью 26 июня на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы до 15-20 м/с, днем +27 градусов, ночью +21.

26 июня ночью на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Днем ожидается +25 градусов, ночью +14.

26 июня на западе, севере, в центре Мангыстауской области ожидаются гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, в центре области до 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов.