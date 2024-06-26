В пресс-службе городского акимата сообщили, что назначен руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Им стал Аблай Нурмаков, который с 2022 года занимал должность заместителя руководителя отдела ЖКХ.

Ранее занимавший эту должность Азамат Халелом в мае 2024 года бы назначен заместителем акима Уральска.

Аблай Нурмаков родился в 1984 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Агрономия» и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Правоведение».

Нурмаков в разные годы был специалистом по контролю за ипотечными домами КГУ «Центр жилищных отношений» отдела ЖКХ, главным специалистом сектора жилья и приватизации отдела ЖКХ, главным специалистом сектора государственно-правовой работы отдела ЖКХ и заведовал планово-техническим сектором отдела ЖКХ.