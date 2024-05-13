По данным пресс-службы акима Уральска, на должность заместителя акима города назначен 31-летний Азамат Халелов. Ранее он занимал должность руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД. Он сменил на этом посту Асхата Кульбаева, который в марте этого года покинул должность по собственному желанию.

Азамат Халелов на новом посту будет курировать вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства, земельных отношений, сельского хозяйства и пассажирского транспорта.

Халелов Азамат Ергалиевич родился в 1993 году в городе Уральске. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальностям «Учет и аудит» и «Юриспруденция».

В разные годы работал:

Главным специалистом управления экономики и бюджетного планирования ЗКО;

Главным инспектором отдела государственных закупок и бухгалтерского учета аппарата акима Бурлинского района;

Главным инспектором аппарата акима Бурлинского района;

Руководителем отдела предпринимательства Бурлинского района;

Советником акима города Уральска.

Кто теперь будет возглавлять отдел ЖКХ - пока неизвестно.