Сегодня, 13 мая, в суде Астаны огласили приговор в отношении экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. Уголовное дело вызвало общественный резонанс не только в Казахстане, но и за его пределами. За прямыми трансляциями из зала суда следили миллионы человек. Кстати, это первый подобный процесс в Казахстане.
Так, вердиктом присяжных заседателей Куандык Бишимбаев признан виновным в истязаниях и в смертельном избиении гражданкой супруги Салтанат Нукеновой. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Свое наказание экс-министр будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В его действиях признан опасный рецидив преступлений.
Двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Судебное следствие длилось почти три месяца. Стоит отметить, что это был первый опыт в судебной системе Казахстана, когда процесс транслировался в социальных сетях. О суде над Бишимбаевым писали зарубежные СМИ.
