По информации департамента полиции ЗКО, 12 мая в 23:20 в полицию поступил звонок от жительницы города. Женщина сообщила, что на крыше дома по улице Курмангазы кто-то ходит.

Заступившие в ночное патрулирование участковые Абайского отдела полиции заметили мужчину, сидящего на краю крыши. Когда мужчина увидел полицейских, он сразу же спросил, кто их вызвал. Стражи порядка начали отвлекать «пострадавшего», чтобы не допустить трагедии. В итоге разговора им удалось увести его в безопасное место.

Оказалось, что накануне мужчина поссорился с женой и был пьян. После спасения полицейские отвезли его в центр временной адаптации и детоксикации.