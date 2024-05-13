45-летний Александр Бекмачёв вышел из дома в селе Жанатан района Байтерек 19 апреля в 17:00 и отправился на собрание с акимом. После этого с поселковыми ребятами они выпили и поехали отдыхать на природу, были в соседнем селе Щапово. Далее родственники потеряли с ним связь и заявили об этом в полицию. Начались поиски. Спустя неделю его нашли мёртвым.

Сестра пропавшего Александра Наталья Бекмачёва рассказала, что его тело обнаружили в реке 26 апреля. По ее словам, он не просто утонул, на нём якобы были признаки насильственной смерти. По факту полицейские ведут следствие.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что для определения причины смерти мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение. Однако по какой статье ведут следствие, полицейские не уточнили.