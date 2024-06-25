В Уральске полицейские остановили подростка на мотоцикле без прав: его отец устроил скандал

Сегодня, 25 июня, полицейские остановили мотоцикл, за рулём которого находился 16-летний подросток. Как выяснилось, за ним на машине следовал его отец Андрей Горбаченко. Он рассказал, что они направляются в "СпецЦОН", чтобы поставить на учёт транспорт. Однако у подростка не было водительского удостоверения на вождение мотоцикла.

— Я не могу сам гнать мотоцикл, ехал за рулём сын. Я на машине следовал за ним. Пацан ничего не нарушил, но его остановили. Можно же понять по-человечески, что нам нужно его поставить на учёт. Купил его за 650 тысяч тенге, — пояснил Андрей.

На вопрос журналиста, почему за руль не посадили кого-то из взрослых. Мужчина ответил: а где его взять?

Заместитель начальника местной полицейской службы Рустам Гусманов рассказал, по улице Исатая-Махамбета они заметили подростка на мотоцикле. При остановке установили, что мотоцикл имеет мощность свыше 124 куба. То есть, он должен быть официально зарегистрирован в процессинговом центре. Водитель не имеет прав на управление, ему всего 16 лет.

— В настоящее время ожидаем эвакуатор, так как ни у кого из них нет соответствующей категории на вождение. Согласно статье 797 КоАП РК мототранспорт водворят на специализированную стоянку. На несовершеннолетнего составим административный протокол по статье 612 КоАП РК. В отношении его отца также составят административный материал, — сказал Рустам Гусманов.

По словам полицейских, в последнее время часто происходят аварии с участием мотоциклов и скутеров на дорогах города. Есть даже летальные случаи.

— Мототранспорт доставят на эвакуаторе на стоянку бесплатно, — отметил полицейский.

Однако владелец транспорта с этим не соглашался и устроил скандал. Он не давал полицейским эвакуировать мотоцикл и заявил, что будет толкать его самостоятельно до спецстоянки.

— Пойдет учиться в автошколу на права, — сказал мужчина.

Андрей поделился, что когда его сыну было 15 лет, он попадал в ДТП.

— Тогда он в 100 раз лучше увернулся, чем 60-летний водитель. Вот кого надо лишать прав. У него опыта вождения на мотоцикле больше, чем у меня. Ему я доверяю, — заявил Андрей Горбаченко.

Мужчина стал снимать на видео происходящее и кричать: «Смотрите воры, угоняют мотоцикл! Хотят содрать с меня деньги за эвакуатор».

— Могли бы дать сотрудника, который бы сопроводил нас. Мы поставили мотоцикл на учёт. Не дают, понимаете?— продолжал мужчина.

По словам полицейских, 24 июня на пересечении проспекта Абулхаир хана произошло ДТП. Водитель скутера, не соблюдая дистанции, врезался в «Минивэн» на светофоре. Водитель скутера получил серьезные травмы.

Между тем, в соответствии с Законом «О дорожном движении» водителям, управляющим мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб.см, и максимальной мощностью, не превышающей одиннадцати киловатт необходимо иметь водительское удостоверение «А1» или «А», с объемом двигателя более 125 куб.см - категории «А».

Согласно действующему законодательству получить водительское удостоверение категории «А1» могут лица, достигшие 16 лет; категории «А» - 18 лет.



