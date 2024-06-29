В акимате Бурлинского района рассказали, что весной этого года на территории района прошли обильные паводки, уровень воды приблизился к максимальной отметке за последние сто лет.

Местными исполнительными органами принимались все меры по минимализации ущерба нанесенных паводками. Государством в полном объёме предусмотрены компенсации ущерба.

— Так, в районе был полностью компенсирован ущерб по погибшим в результате паводков сельскохозяйственных животных. На эти цели выделены средства из резерва областного бюджета. Таким образом, по Бурлинскому району владельцам животных выплатили 66,8 миллиона тенге, — пояснили в акимате.

В акимате отмечают, что государственная поддержка влияет на развитие отрасли. При господдержке возможно обеспечить продовольственную независимость.

— Путем субсидирования производства приоритетных культур, сделав выращивание культуры, имеющей стратегическое значение привлекательным для сельскохозяйственных товаропроизводителей. И это, дает свой положительный эффект, — говорят в акимате.

Сообщается, что поголовье крупного рогатого скота в Бурлинском районе удвоилось. Количество лошадей увеличилось в пять раз за последние десять лет.

— Это наглядный пример эффекта государственной поддержки, и в частности, программы селекционно- племенного развития, — пояснили в ведомстве.

В акимате отметили, что в Бурлинском районе реализуют несколько инвестиционных экспортоориентированных проекта, в том числе молочнотоварная ферма в селе Пугачево (крестьянское хозяйство «AMANAT»), кластер по выращиванию картофеля и овощей в селе Жарсуат (ТОО «Жарсуат»), откормочный комплекс на 3 тысячи голов в селе Аксу (ТОО «Достык Коныс»).

— Названные хозяйства закупают новейшую современную технику и оборудование, что в свою очередь приводит к необходимости повышения квалификации персонала, работающего с новой техникой и дополнительного обучения, а также привлечения высоко квалифицированного персонала. С новой техникой механизатор, владеющий молотком и монтировкой не управится, здесь требуется знания иного рода, — рассказали в акимате.

Также в районе называют успешным кейсом — ИП «Здобняк О.В.». Они выращивают овощи в теплице, сумма займа по программе «Ауыл аманаты» составила 1,2 миллиона тенге.

— На эти деньги закупили оборудование для расширения теплицы и семена овощей. В настоящее время индивидуальный предприниматель успешно реализует свою продукцию на рынках района. В нашем районе текущая экономическая ситуация страны, не влияет на предпринимательскую активность, — считают в акимате района.

Как отмечают в акимате, в районе наиболее перспективными сферами деятельности являются производство и переработка продуктов местных товаропроизводителей, а именно мяса и молока.

— В настоящее время в рамках государственных программ поддержки бизнеса проводятся работы касательно открытия мини цехов по переработке мяса и молока. На территории Бурлинского района реализуются за счет частных инвестиций 28 инвестпроектов на общую сумму 28,1 миллиарда тенге, — дополнили в местном исполнительном органе.

Стоит отметить, что также в акимате рассказали об обстановке с саранчевыми вредителями в районе.

— Выделяются средства из республиканского бюджета, есть советующие фитосанитарные службы, которые на постоянной основе ведут мониторинговые работы. В этом году запланировали под обработки 1960 гектаров земель (по результатам мониторинга) на землях запаса и 11226 гектаров на землях сельхозтоваропроизводитей. На сегодняшний день в районе обстановка стабильная, экономический порог вредоносности не превышен. На этой неделе планируется приступить к плановой обработке на обследованных площадях, — заключили в акимате.



