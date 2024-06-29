По данным МВД РК, с января по 23 июня этого года в Казахстане зарегистрировали свыше 9,4 тысячи случаев интернет-мошенничеств. Чтобы не стать жертвой онлайн-преступников, нужно соблюдать определенные меры кибербезопасности.

Fingramota.kz рассказала о них подробнее.

В цифровом мире существуют свои правила гигиены, которые необходимо выполнять регулярно. Только в этом случае они помогут защитить ваше киберпространство, а если проявить небрежность, то можно угодить в ловушку финансовых мошенников.

Формируйте правильные привычки, которые помогут обеспечить кибербезопасность в сети.

Правило №1. Никогда и никому, особенно незнакомым людям, не отправляйте копию своего документа, удостоверяющего личность, не озвучивайте полные реквизиты карточки, особенно трёхзначный код на обороте, код из SMS и иную персональную информацию. Не переходите по сомнительным ссылкам, не скачивайте нелицензированные приложения из неизвестных источников.

Утеря конфиденциальных данных зачастую ведёт к их неправомерному использованию третьими лицами.

Злоумышленники, чтобы получить сведения о вас и ваших финансовых счетах, придумывают различные способы обмана, в том числе с помощью фишинга.

Правило №2. Периодически проводите «генеральную уборку» в своем цифровом пространстве, используйте антивирус.

В большом потоке информации можно не заметить письмо от мошенников, а также сообщение о взломе вашего почтового ящика или аккаунта в соцсети, поэтому рекомендуем чаще наводить порядок в своем гаджете. А именно просматривать почту, удалять спам и подозрительные письма, блокируя их отправителей, отписываться от ненужных почтовых рассылок и развлекательных подписок в соцсетях, периодически чистить кэш для удаления ненужных данных.

Правило №3. Используйте сложные и разные пароли.

Цифровая гигиена сводится к безопасности имеющихся паролей к вашим аккаунтам и личным кабинетам в соцсетях, почте и различных приложениях, в том числе финансовых. Сложность пароля – это мера оценки времени, которое необходимо затратить на его угадывание или его подбор каким-либо методом, например, методом полного перебора.

Правило №4. Не устанавливайте приложения на телефон из неавторизированных магазинов и внимательно следите за настройками конфиденциальности.

Скачивайте приложения на свои гаджеты только из официальных магазинов, не устанавливайте пиратский софт. Прежде чем загрузить приложения, внимательно ознакомьтесь с комментариями пользователей и убедитесь в периодическом обновлении разработчиками приложения (в официальных магазинах в обязательном порядке указана дата последних обновлений). Время от времени проверяйте список установленных приложений, удаляйте старые, которые давно не обновлялись. Если хотите привязать к платным сервисам приложений карточку, то используйте для этого виртуальную карту.

Правило №5. Не забывайте про резервное копирование файлов.

Регулярно делайте резервные копии важных файлов на внешнем USB-носителе. Эта опция для этого и придумана, чтобы сохранять конфигурацию настроек, все приложения и личную информацию. Данная функция поможет восстановить данные с утерянного устройства и перенести их на новое, в случае утери или поломки гаджета.

Если вы потеряли телефон с номером, который напрямую привязан к вашей банковской карте, или, что еще хуже, его украли, незамедлительно обратитесь в банк, в котором вы обсуживаетесь. Попросите заблокировать свою карточку. Ее потом придется перевыпустить.

Уточните в банке, когда были в последний раз совершены операции по вашему счету. Если мошенники все же успели снять средства с карты или оформили на ваше имя «чужой» кредит, тогда напишите заявление в банк и попросите провести внутреннее расследование.