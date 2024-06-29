53 млн тенге компенсаций выплатят пострадавшим от паводка бизнесменам в районе ЗКО

Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова в ходе брифинга рассказала, что в результате весенних паводков по Теректинскому району признали пострадавшими 37 субъектов предпринимательской деятельности. Из них в сфере торговли, производства и оказания услуг — 28 субъектов, в сфере сельского хозяйства девять субъектов.

— В сфере предпринимательства девяти субъектам одобрили компенсацию ущерба на сумму 7,2 миллиона тенге, в сфере сельского хозяйства девяти субъектам на сумму 46,6 миллиона тенге, — отметила Алия Муханбетжанова.

По её словам работа по возмещению ущерба субъектам предпринимательской деятельности продолжается.



