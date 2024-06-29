В министерстве здравоохранения РК сообщили, что вакцинации подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания. Лесники, егеря, геологи и охотники играют ключевую роль в предотвращении заболеваний. По данным, вакцинировали уже 25 598 человек.

— С начала года 7 547 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. 92% от числа укушенных в профилактических целях получили клещевой иммуноглобулин. На сегодняшний день для продолжения вакцинации и обеспечения защиты населения в наличии имеется около 29 тысяч доз вакцины и порядка 44 литров иммуноглобулина. В целях профилактики клещевого энцефалита в случае укуса насекомого применяется клещевой иммуноглобулин. Препарат назначается врачом только после осмотра при обращении в медицинскую организацию, — сказано в сообщении.

В минздраве напомнили, что заражение клещевым энцефалитом происходит преимущественно в природных условиях на эндемичных территориях.

