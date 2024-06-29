29 июня в 03:26 в Аксае Бурлинского района, водитель за рулём «Лада Приора» ехал по улице Железнодорожная, напротив магазина «Галерея цветов» он сбил пешехода.

В редакцию «МГ» прислали видеоролик, на котором виден окрававленный мужчина лежащий на проезжей части. Автор ролика в панике кричит, что его убили. Как выяснлось, мужчина попал под колеса автомобиля.

По данным департмента полиции ЗКО, 29 июня в 03:26 в Аксае Бурлинского района водитель за рулём «Лада Приора» ехал по улице Железнодорожная напротив магазина «Галерея цветов» он сбил пешехода.

— Пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Автомашину водворили на специальную стоянку. Проводится расследование, — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняются, дополнили в полиции.