В социальных сетях распространилось видео, на котором подросток проходя по мосту, подходит к двум маленьким мальчикам и по очереди брызгает им в лицо из баллончика. Детям около 6-7 лет. При этом подросток проговаривает «Никого осуждать не просим, 14/88». По данным Википедии, 14/88 — это кодовый лозунг неонацистов и белых националистов, также употребляющийся ими в качестве приветствия или подписи. Видеосъемку своих действий ведёт сам нарушитель.

Как выяснилось позже, инцидент произошел шестого июля в Актобе. Местные полицейские задержали его при попытке пересечь государственную границу. Оказалось, что правонарушитель приехал из России. По данным российских СМИ, подростку 14-лет, он является уроженцем Казахстана. Однако с 2021 года проживает на территории Саратовской области вместе с матерью. А в Казахстан он приехал к отцу на каникулы. Российские полицейские пообещали провести с подростком профилактическую работу.

Казахстанские же полицейские водворили юношу в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье «Хулиганство». Что касается лозунга националистов, в ДП Актюбинской области воздержались от комментариев.

В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что дети за медицинской помощью не обращались.