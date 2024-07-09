Новый закон усилит требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.

Как сообщила пресс-служба Акорды, документ регулирует общественные отношения в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии.

— Внедрены инструменты планирования развития и оценки состояния теплоэнергетической отрасли для обеспечения последовательного и эффективного её развития. Министерство энергетики утвердит ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по регионам, секторам производства, транспортировки, реализации, потребления тепловой энергии, разработанные отраслевыми госорганами, — пояснили в Акорде.

Структурирована система теплоснабжения, регламентированы права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей их услуг.

В законе системы теплоснабжения, в зависимости от их мощности и подключённой нагрузки потребителей, подразделены на централизованную, местную и индивидуальную системы.

Обновлены механизмы тарифного регулирования, поддержки энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике для повышения инвестиционной привлекательности сектора.

Установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.



