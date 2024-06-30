Закон о снижении требований к водителям автобусов в Казахстане отправили на подпись Токаеву

Сенаторы приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей", предает Informburo.kz.

Документ предусматривает снижение требований для водителей автобусов.

— Для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий Тb и D смягчили требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сократили стаж работы водителем до трёх лет, к подкатегории D1 – не менее одного года, — говорится в заключении профильного комитета.

в закон "О дорожном движении" добавлено определение "электромобиль", а в закон "Об электроэнергетике" введено понятие "электрозарядная станция". Также установлены требования к безопасности электрозарядных станций. Ответственность за выбор места их установки возложена на акиматы.

В законе также предложено предоставить льготы по оплате парковки для транспортных средств, принадлежащих следующим категориям граждан: