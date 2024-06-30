Сенаторы приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей", предает Informburo.kz.
Документ предусматривает снижение требований для водителей автобусов.
— Для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий Тb и D смягчили требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сократили стаж работы водителем до трёх лет, к подкатегории D1 – не менее одного года, — говорится в заключении профильного комитета.
в закон "О дорожном движении" добавлено определение "электромобиль", а в закон "Об электроэнергетике" введено понятие "электрозарядная станция". Также установлены требования к безопасности электрозарядных станций. Ответственность за выбор места их установки возложена на акиматы.
В законе также предложено предоставить льготы по оплате парковки для транспортных средств, принадлежащих следующим категориям граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
- ветераны труда;
- лица с инвалидностью І и ІІ групп;
- законные представители ребёнка с инвалидностью;
- многодетные матери;
- пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
- владельцы электромобилей.