Центр оперативного управления отдела полиции Бурлинского района построили в 2018 году за счёт средств местного бюджета. В рамках реализации проекта МВД "Ковровое покрытие" в ЦОУ подключено 210 камер.16 видеокамер установили на перекрестках, 38 - в общественных местах, 89 - на улицах, 66 камер работают во дворах, 10 возле государственных и прочих организациях, ещё четыре камеры установили на въездах в город, две камеры работают на железнодорожном вокзале.

Кроме этого на рабочее место мониторинга тревожных кнопок в дежурную часть ОП Бурлинского района выведены тревожные кнопки из 33 учебных заведений Бурлинского района.

– На данный момент на рабочее место мониторинга видеонаблюдения в ЦОУ ОП Бурлинского района выведены 131 камер из 11 школ и 121 камер из 11 дошкольных учреждений, - сообщили заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.

Так, с 1 января по 31 мая этого года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто - 15 преступлений, среди которых один грабеж, три кражи, два хулиганства, два факта незаконного приобретения, хранения, перевозки сбыта психотропных веществ в особо крупном размере в целях сбыта, одна незаконная реклама наркотиков один факт хищения оружия и пять других преступлений.

Всего выявлено 653 административных правонарушений, из них: по статье мелкое хулиганство, выброс мусора – 45, по статье распитие алкогольных напитков в общественных местах 234 факта , по нарушению правил дорожного движения 374 факта.

В рамках реализации проекта «Аксай Смарт Сити» установлены 15 автоматических приборов «Призма-М» для измерения скорости, с системой «СункарСмартКорғау». Модуль предназначена для автоматического распознавания и фиксирования автомобильных номеров, попавших в поле зрения IP-камеры, и позволяет реализовать следующие возможности:

Распознавание автомобильных номеров на парковке или автотрассе;

Сохранение в архиве информации о времени и дате распознавания, номере автомобиля, а также ссылки на соответствующий видеокадр.

Перехват в реальном времени распознанных автомобильных номеров, занесенных в картотеку, также.

Поиск распознанных автомобильных номеров в архиве по времени, дате и дополнительной информации из картотеки.

Таким образом с начала 2024 года автоматическими системами фиксации «Призма-М» было зафиксировано 6916 нарушении правил дорожного движения. Сумма наложенных штрафов составила более 170 миллионов тенге. Взыскать на сегодняшний день удалось более 140 миллионов тенге.

В ходе мониторинга базы данных «ПЦ ЕРАП» в статусе «неустановленные транспортные средства» установлено 113 машин, где с владельцев взысканы штрафы на сумму более трех миллионов тенге.

Стоит отметить, что автоматические системы фиксации нарушения ПДД положительно влияют на водителей, нарушений становится меньше. К примеру, житель Аксая, работающий курьером, за четыре дня нарушил ПДД 27 раз. Его удалось выявить с помощью камер видеонаблюдения.

Автоматических систем фиксаций в Аксае 15 штук. «Кибер Шерифа» в регионе пока всего три, а системы «Призма» в Уральске установлены в 51 месте.