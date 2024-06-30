Число погибших в результате селей в Ноокатском районе Ошской области возросло до восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает 24.kg.

В МЧС Кыргызстана сообщили, что 29 июня вечером обнаружено тело еще одной женщины, смытой селевым потоком. Личность погибшей уточняется.

Таким образом, число жертв стихийного бедствия, произошедшего в Ноокатском районе 28 июня, достигло восьми человек. Большинство из них — подростки. Двум из них было 11 лет, остальным — 8, 12, 16 и 19 лет. Среди погибших также две женщины. По данным некоторых СМИ, большинство погибших приходятся друг другу родственниками.

— На данный момент информация уточняется. Дополнительные сведения будут предоставлены позднее, — отметили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

В Ноокатском районе Кыргызстана объявлен режим ЧС из-за схода селей, который привел к разрушению мостов и дорог и гибели людей. Известно, что свыше 1 300 человек оказались заблокированы в зоне отдыха Абшыр-Ата, в этом же районе сообщается о гибели людей, несколько мостов и дорог разрушены, десятки домов подтоплены.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски еще двоих. В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасательные службы кыргызской стороны.

МЧС Казахстана направит воздушное судно в Ош в связи с гибелью казахстанских детей в результате схода селя в Кыргызстане.