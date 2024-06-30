С началом паводка было отобрано 173 проб питьевой воды централизованного водоснабжения, из них не соответствует 2.

Не соответствия в двух пробах воды выявили в Уральске

Как сообщила руководитель Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дуйсенгалиева, сотрудники управления проводят мониторинг качества питьевой воды, которую подают населению.

— Во время паводка проводят ежедневный лабораторный контроль. При санитарно-эпидемиологическом мониторинге отбирают и отслеживают пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. С началом паводка отобрали 173 пробы питьевой воды централизованного водоснабжения, в двух из них выявили несоответствия, — пояснила Гаухар Дуйсенгалиева.

Спикер отметила, что при несоответствии проб вод, промывают и дезинфицируют систему водоснабжения, с последующим контрольным отбором проб питьевой воды.

— На сегодняшний день дезинфекцию провели в 72 дачных участках, в общественных местах, затопленных территориях и хозяйственных помещениях, — рассказала руководитель управления.

Между тем в Уральске в девяти центрах временного размещения пострадавших от паводка находится 1927 человек, в том числе 806 детей.

— Пункты временного размещения организовали в общежитиях. Местные исполнительные органы обеспечили жителям трехразовое питание и бутиллированную воду. Готовая еда доставляется из стационарных объектов общественного питания. В пунктах временного размещения дежурят специалисты городского управления. Ведется контроль за своевременной уборкой, дезинфекцией и проветриванием помещений, — рассказала Гаухар Дуйсенгалиева.

Также из временных пунктов размещения отбирают пищу и отправляют на лабораторные исследования.



