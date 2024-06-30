Руководитель Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дуйсенгалиева рассказала, о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.

По её словам, в этом году зарегистрировано два случая менингококковой инфекции и десять случаев коклюша. Тогда как в прошлом году регистрации случаев менингококковой инфекции и коклюша не было.

— Основной контингент заболевших коклюшем - это дети в возрасте до одного года (семь случаев), дети от одного года до пяти лет (три случая). Все заболевшие дети не получали прививки по причине отказа родителей. Причиной роста заболеваемости является снижение организованного иммунитета против этого заболевания, формируемого прививками. В прививочных центрах всех поликлиник города имеется достаточное количество вакцины против коклюша. В целях стабилизации эпидемиологической ситуации проводятся эпидемиологические мероприятия, ведется ежедневный мониторинг инфекционных заболеваний, — пояснила Гаухар Дуйсенгалиева.

Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отмечали, что коклюш - это заболевание, чаще всего встречающееся у детей. Его симптомы начинаются как обычная простуда, затем появляется характерный приступчатый кашель, приводящий к нарушению дыхательной функции и поражению слизистых оболочек дыхательных путей. Единственный способ не заболеть – это вакцинация.

Спикер отметила, что за пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемиологическая ситуация считается благоприятной, тяжелых инфекций таких как массовые пищевые отравления, бешенство, холера, чума, сибирская язва не регистрировали.