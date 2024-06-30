Сотрудник пожарно-спасательной службы уральского аэропорта обратился к депутатам с жалобой. Он утверждает, что из-за нехватки персонала руководство аэропорта не может гарантировать полную пожарную безопасность. А проблемы якобы начались в феврале 2023 года после смены руководства аэропорта. Работа стала сложнее, многие сотрудники уволились, а некоторых уволили несправедливо. Администрация отменила доплаты за выслугу лет и коротко отвечало на жалобы, предлагая недовольным увольняться. А позже сотрудники аэропорта заподозрили начальника смены в нечестном ведении табеля.

К слову, с февраля прошлого года аэропорт принадлежит ТОО «Орал аэропорт холдинг». Одним из совладельцев этой компании является российская компания АО «Ретранс», крупный холдинг, который управляет региональными аэропортами в России.

Между тем, в пресс-службе уральского аэропорта ответили, что одной из приоритетных задач нового собственника является обеспечение пожарной безопасности в аэропорту. При прежнем собственнике последняя проверка со стороны авиационной администрации зафиксировала 27 замечаний в части пожарной безопасности.

— В аэропорту не хватало специализированной пожарной техники, автомобили были морально устаревшие, в плохом техническом состоянии, без соответствующего технического обслуживания. Противопожарная служба (СПАСОП) не была укомплектована персоналом в соответствии с требованиями и необходимым снаряжением. Обучение и тренировки персонала не проводились своевременно. С февраля 2023 года новый собственник аэропорта поставил в боевой расчет два аэродромных пожарных автомобиля. Провел обучение персонала в части первоначальной подготовки пожарных спасателей и газодымозащитной службы. Закупил своевременную спецодежду и спецобувь работникам, а также индивидуальные комплекты боевой одежды пожарного. Ввел в действие наблюдательный диспетчерский пункт, укомплектовал диспетчерами, что позволило повысить уровень безопасности полетов. И в марте очередная проверка авиационной администрации выявила всего два недостатка вместо 27, — ответили в пресс-службе.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что с февраля прошлого года по 20 июня 2024 года из СПАСОП уволились 37 человек, из них 19 по собственной инициативе, остальные – за нарушение трудовой дисциплины. При этом принято на работу и обучено 59 человек.

— В настоящее время в аэропорту обеспечен необходимый уровень пожарной защиты. Для его поддержания по нормативам в сменах должно быть 48 сотрудников и 3 автомобиля – фактически в аэропорту 55 сотрудников и 4 автомобиля в смене. При этом нужно отметить, что до прихода нового собственника штатная численность СПАСОП была 45 человек, а среднесписочная – всего 35 человек. Набор персонала начался в феврале 2023 года и уже к первому июля 2023 года штат увеличился до 60 человек. В настоящее время наибольшее внимание уделяется подготовке персонала СПАСОП, а именно – теоретическим и практическим знаниям и навыкам, отработке нормативов пожаротушения. С мая 2024 года проводится проверка внутри службы на допуск к самостоятельной работе по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Это вызывает негатив у старослужащих работников, которые ранее не выполняли подобные требования или выполняли не в полной мере, —отметили в пресс-службе уральского аэропорта.

В ответ на жалобы о возможных невыплатах, пресс-служба компании сообщила, что с первого июля 2023 года было внедрено новое штатное расписание. Это привело к изменениям в формировании смен и системе оплаты труда. В результате средняя заработная плата сотрудников увеличилась на 17,2-43,6% в зависимости от занимаемой должности. В случае обнаружения нарушений в выплатах будет произведен перерасчет.














