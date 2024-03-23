— Коклюш - заболевание, чаще всего встречающееся у детей. Его симптомы начинаются как обычная простуда, затем появляется характерный приступчатый кашель, приводящий к нарушению дыхательной функции и поражению слизистых оболочек дыхательных путей. Единственный способ не заболеть – это вакцинация, — пояснил Мустаев.

Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что с начала этого года в области зарегистрировали шесть случаев коклюша, среди детей до года. В феврале этого года сообщалось, что по области зарегистрировали всего два случая.Для максимальной защиты от коклюша детей прививают начиная с двух месяцев, последующие три вакцины получают с интервалом один месяц. Также проводят первую ревакцинацию в возрасте полутора лет и вторую ревакцинацию в возрасте шести лет.