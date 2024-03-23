По информации Следственного комитета РФ, на месте происшествия продолжаются следственные действия. Производится осмотр тел погибших.

- Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по факту происшествия в концертном зале "Крокус Сити Холл" следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

Между тем, Tengrinews.kz со ссылкой на CBS News передает, что ответственность за теракт в "Крокус сити холле" в Москве, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, взял на себя ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация).

"Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в заявлении, размещенном на аффилированных каналах в социальных сетях. В заявлении, опубликованном его информационным агентством Aamaq, группировка заявила, что напала на большое собрание христиан в городе Красногорске на окраине российской столицы Москвы, убив и ранив сотни человек", - сообщает американское издание.

Американский чиновник сообщил CBS News, что у США есть разведданные, подтверждающие заявления "Исламского государства" об ответственности, и что у них нет причин сомневаться в этих заявлениях. Американский чиновник также подтвердил, что США предоставили России разведданные о потенциальном нападении в соответствии с требованием разведывательного сообщества предупреждать о подобных угрозах.