Согласно данным акимата ЗКО, в области насчитывается 1 529 спортивных объектов. В их число входят 869 плоскостных сооружений, 655 спортивных площадок, 213 полей и одна спортивная трасса. Из общего количества 247 объектов расположены в городе, а 622 находятся в сельской местности.

В 2023 году в эксплуатацию ввели 26 спортивных площадок в девяти районных округах и одну в Уральске. Также поставили три хоккейные коробки и отремонтировали две спортплощадки в Казталовском районе почти на 6,5 миллиона тенге.

— В прошлом году был выполнен ремонт четырех городских спортивных площадок, а также запланирована реновация еще четырех. На текущий год запланирован ремонт 12 площадок: 11 в Бурлинском районе и одна в Сырымском, на сумму в 139 миллионов 353 тысячи тенге. Оборудование спортивных площадок проводится в соответствии с утвержденными проектно-сметными документами. В течение последних трех лет закупка материалов для строительства детских и спортивных площадок осуществляется у местных производителей, — сообщили в акимате области.

Спортивные площадки в сельских населенных пунктах находятся на балансе акиматов сельских округов. Площадки, построенные рядом со школами, переходят на баланс этих учебных заведений. Спортивные объекты на территории городского парка культуры и отдыха и во дворах школ находятся на балансе этих организаций. Другие спортивные площадки по городу находятся на балансе отдела физической культуры и спорта города Уральск, уточнили в ведомстве.