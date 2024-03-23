— В настоящее время министерство направило на согласование проект приказа, где исключили норму по проведению экзаменов при приеме детей в первый класс гимназий и лицеев. Приём будет проходить в порядке поданных родителями заявлений по территории обслуживания организации образования, — пояснили в городском отделе образования.Приказ планируют принять в течение апреля этого года. Сообщается, что такая норма предоставит всем детям равные возможности, не зависимо от уровня их подготовки. Также исключит психологический стресс первоклашек от тестирования, собеседования, отбора и уменьшит поток обращений родителей, не довольных результатами конкурсного отбора.
