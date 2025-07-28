По последним данным в Казахстане проживает 20,3 миллиона человек.

Население Казахстана: от переписи Российской империи до рекордов 2025 года

В Бюро национальной статистики собрали данные о численности населения Казахстана с конца XIX века.

Согласно данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, на землях, впоследствии вошедших в состав Казахской АССР, проживало 4,3 миллиона человек, из них 3,5 миллиона – казахи.

Динамика численности населения по годам выглядела следующим образом:

1913 – 5,5 млн человек

1920 – 5,4 млн человек

1922 – 5,3 млн человек

1939 – 6 млн человек

1959 – 9,2 млн человек

1970 – 13 млн человек

1979 – 14,6 млн человек

1984 – 15,6 млн человек

После обретения независимости численность Казахстана в 1991 году составляла 16,4 млн человек. В связи с миграционным оттоком к 2000 году показатель снизился до 14,9 млн. В 2010 году вновь достигла отметки в 16 млн – 16,2 млн человек.

В ноябре 2023 года численность жителей достигла 20 миллионов. По последним данным на первое июня 2025 года, численность населения страны составляет 20,3 млн человек.

