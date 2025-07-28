В Бюро национальной статистики собрали данные о численности населения Казахстана с конца XIX века.
Согласно данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, на землях, впоследствии вошедших в состав Казахской АССР, проживало 4,3 миллиона человек, из них 3,5 миллиона – казахи.
Динамика численности населения по годам выглядела следующим образом:
- 1913 – 5,5 млн человек
- 1920 – 5,4 млн человек
- 1922 – 5,3 млн человек
- 1939 – 6 млн человек
- 1959 – 9,2 млн человек
- 1970 – 13 млн человек
- 1979 – 14,6 млн человек
- 1984 – 15,6 млн человек
После обретения независимости численность Казахстана в 1991 году составляла 16,4 млн человек. В связи с миграционным оттоком к 2000 году показатель снизился до 14,9 млн. В 2010 году вновь достигла отметки в 16 млн – 16,2 млн человек.
В ноябре 2023 года численность жителей достигла 20 миллионов. По последним данным на первое июня 2025 года, численность населения страны составляет 20,3 млн человек.
Фото: pixabay.com