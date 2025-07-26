Хотя Италия — не главный покупатель казахстанской пшеницы, за сентябрь-май туда ушло 6% всего экспорта.

За пять месяцев экспорт пшеницы вырос на 58% по сравнению с прошлым годом — до 292,6 тысяч тонн. Это лучший результат как минимум с 2015 года, сообщает Бюро нацстатистики РК.

Экспорт в Италию особенно выделяется — показатели за январь-май в 2,5 раза выше среднего уровня за последние 10 лет. С сентября по май (это основной период 2024/2025 сельскохозяйственного года) за границу отправили 355,2 тысячи тонн пшеницы. Рост за год составил 8%, что меньше, чем за предыдущие месяцы.

Слабые показатели в начале сезона (сентябрь–декабрь 2024) связаны с проблемами на границе с Россией. После того как Казахстан запретил ввоз российской пшеницы, начались трудности с транзитом. Сначала это были бюрократические задержки, а позже Россия ввела официальные ограничения, сославшись на вредителей в казахстанском зерне. Эти ограничения действуют до сих пор, хоть и с послаблениями.

В ответ Казахстан начал искать новые пути экспорта. В новостях всё чаще упоминаются Эстония и Латвия, через которые можно вывозить пшеницу по морю. Кроме того, спрос в самой Италии мог вырасти после того, как в июне 2024 года туда прекратились поставки из России из-за высоких пошлин. Хотя Италия — не главный покупатель казахстанской пшеницы, она остаётся важным рынком. За сентябрь-май туда ушло 6% всего экспорта (на 2 процентных пункта меньше, чем годом ранее). При этом в Италию поставляются только твёрдые сорта пшеницы — они отличаются высоким качеством.



