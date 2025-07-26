25 июля в Алматинской области в ходе планового перелёта пропал с радаров вертолёт EC-145 сил воздушной обороны.

Информацию о поисках военного вертолёта подтвердили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана. 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелёта пропал с радаров вертолёт EC-145 сил воздушной обороны.

Вертолёт МО, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, не вышел на связь в районе Отар, проинформировали в МЧС Казахстана. Сообщается, что в ходе космического мониторинга, проводимого в оперативном штабе командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС выдвинулась в указанный район.

— В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно, принадлежащего Силам воздушной обороны, — говорится в сообщении МЧС.

На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны.

К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и два воздушных судна МЧС.