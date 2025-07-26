Предложено продавать алкоголь только в специализированных магазинах с ограниченным графиком работы.

На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прозвучало предложение усилить контроль над продажей алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел РК. По данным ведомства, пресечено 107 тысяч фактов распития алкоголя в общественных местах. В отношении 11 тысяч лиц вынесен запрет на его употребление. Вовлекается общественность в формирование нетерпимости к алкоголю. Насчитывается 402 населенных пункта, отказавшихся от спиртного.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что решение проблем алкоголизации требует комплексного подхода. В 2025 году полицией пресечено семь тысяч нарушений в сфере оборота алкоголя. На 370 миллионов тенге оштрафованы субъекты бизнеса, 2 252 – лишены лицензии. Однако некоторые из них получают новую лицензию на подставных лиц, а также под видом баров для торговли спиртным круглосуточно.

На заседании предложено: