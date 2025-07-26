Банкротный управляющий, зная о наличии налоговой задолженности предприятия, незаконно вывел деньги на счет учредителя и аффилированных лиц в сумме 46 400 000 тенге.

Банкротный управляющий, зная о наличии налоговой задолженности предприятия, незаконно вывел деньги на счет учредителя и аффилированных лиц в сумме 46 400 000 тенге. Средства он вывел под предлогом оплаты юридических услуг, для погашения образовавшейся задолженности, а также под видом возврата учредителю. Об этом сообщили в департаменте экономический расследований ЗКО.

— По решению Специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области необоснованные выводы денег признаны недействительными, и в настоящее время возвращаются в имущество предприятия. Банкротный управляющий, зная о наличии задолженности перед государством, пытался оказать содействие учредителю и уклониться от задолженности перед бюджетом, — пояснили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.