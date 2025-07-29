Гармоничное соединение Луны и Плутона создаст сильную внутреннюю энергию, способную запустить настоящие изменения.

Телец

Несмотря на вашу природную уверенность в интуиции, в этот день особенно важно прислушиваться к своим мыслям и чувствам. Благоприятный аспект Луны и Плутона активизирует вашу память и возвращает к личным обещаниям, которые вы дали себе, но отложили на потом. Настало время держать слово перед самим собой.

Рак

Вы можете испытать настоящее эмоциональное освобождение. Легче станет в тот момент, как только вы признаетесь себе в чем-то важном: будь то неработающие отношения или необходимость сменить жизненный вектор. Лунно-плутоновская энергия ведет вас через трансформацию. Поначалу это может казаться болезненным, но результат – это устойчивость и внутреннее обновление. Примите движение вперед с благодарностью.

Весы

Все, что беспокоило в последние недели или даже месяцы, станет очевидным. Это может быть неприятный разговор, осознание или решение, но оно открывает дорогу вперед. Этот день дает вам силу преодоления. Вы не просто двигаетесь дальше – вы берете контроль над своим курсом.

Водолей

Этот день – ваш старт. Он словно прыжковая платформа, которая давно ждала вашего шага. Сначала может быть некомфортно, но вы быстро войдете в ритм. Когда вы начинаете – вы неудержимы. Перемены назрели, и теперь ничто не будет прежним.

Фото: pexels.com