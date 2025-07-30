В связи с проведением среднего ремонта с 30 июля 2025 года временно закроют движение автотранспорта по проспекту Исатая Тайманова на участке от моста через дренажный канал «Ерик — Мостовой» до улицы Талгата Бигельдинова.
Как сообщили в акимате Атырау, в связи с проведением среднего ремонта с 30 июля 2025 года временно закроют движение автотранспорта по проспекту Исатая Тайманова на участке от моста через дренажный канал «Ерик — Мостовой» до улицы Талгата Бигельдинова. На какой период закроют движение на этом участке не сообщается.
