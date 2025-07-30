В Казахстане идет иммунизация против вируса папилломы человека (ВПЧ).

В Минздраве ответили на вопрос о побочных эффектах вакцины против ВПЧ

По данным Минздрава РК, сейчас в рамках первого этапа вакцинацию прошли более 149,3 тыс. девочек в возрасте 11–13 лет, около 90 тыс. подростков получили вторую дозу вакцины, всего с сентября прошлого года проведено 238,2 тыс. профилактических прививок против ВПЧ.

Среди всех привитых случаев неблагоприятных побочных реакций не зарегистрировано. Вакцина безопасна, хорошо переносится и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения в качестве эффективного метода профилактики.

Основная цель программы вакцинации против ВПЧ заключается в защите женщин от рака шейки матки, который является наиболее распространенным заболеванием, вызываемым ВПЧ, а также других онкологических заболеваний включая генитальные кондиломы, рак ануса и полового члена.

Учитывая бремя заболеваемости и эффективность вакцинации от ВПЧ 147 стран включили данную вакцину в свои национальные программы иммунизации и 76 стран мира вакцинируют представителей обоих полов против ВПЧ.

Расширение контингента может способствовать сокращению передачи ВПЧ среди населения в целом, тем самым снижая риск развития онкологических заболеваний, обусловленных данным вирусом.

В связи с этим, Министерство здравоохранения планирует расширить охват вакцинацией ВПЧ, включая мальчиков в возрасте 11 лет. Кроме того, по инициативе Министерства обороны Республики Казахстан впервые планируется внедрение вакцинации военнослужащих срочной службы против менингококковой инфекции.

Данный контингент представляет собой группу повышенного риска по заболеваемости инфекционными заболеваниями и является наиболее уязвимым в эпидемиологическом отношении, поскольку военная служба связана с высокими физическими и психологическими нагрузками, коллективным проживанием и тесными контактами, частыми командировками и полевыми выходами.

Также в стране планируется изменение графика вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b, полиомиелита и вирусного гепатита «В» детей в возрасте до 1 года и введение вакцинации против коклюша подростков в возрасте 16 лет, а также беременных женщин на добровольной основе по эпидемиологическим показаниям.

Фото: pexels.com