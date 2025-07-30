Ниже показатели только в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

В Казахстане усиливаются различия в численности населения между регионами. По данным Бюро нацстатистики, на начало июня 2025 года в 10 из 20 регионов страны отмечается снижение числа жителей, передает Finprom.

Население убывает даже в промышленных областях, а вот в крупных оно растет. Неравномерное распределение населения усиливает экономическое неравенство в стране. Это мешает всем регионам получать одинаковый доступ к социальным благам — образование, медицина и инфраструктура.

Чиновники признают, что текущая ситуация с внутренней миграцией — тревожная. Если ничего не менять, мегаполисы будут перегружены, а отдалённые регионы — опустеют ещё сильнее. Чтобы решить проблему, была принята Концепция региональной политики Казахстана на 2025–2030 годы. В документе указаны основные слабые места: сильная зависимость регионов от бюджетных денег, узкая специализация экономики в малых и моногородах, а также неравномерное развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В Западно-Казахстанской области сейчас проживает 697,4 тыс. человек. По прогнозам, к 2030 году население увеличится до 710,9 тысячи. Средний доход за первый квартал 2025 года в регионе составил 202,0 тысячи тенге на человека. Для сравнения в соседней Атырауской области такой доход составил 323,3 тысячи тенге на человека.

Однако обеспеченность социальной инфраструктурой в сельских районах остаётся одной из самых низких в стране — всего 60,6%. Ниже только в Абайской (57%) и Восточно-Казахстанской (60,5%) областях. Главные проблемы — старая инфраструктура, нехватка школ, детских садов, больниц, дорог, износ инженерных сетей и других необходимых условий для жизни. Для исправления ситуации в регионах требуется 19 триллионов тенге. Из них 11,2 трлн нужны на развитие базовой инфраструктуры, ещё 7,8 трлн — на сокращение различий между регионами.

Вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что с 2026 года приоритет в финансировании инфраструктуры будет отдаваться отстающим регионам. Именно такие области слабо развиты и теряют больше всего людей, особенно молодых. Однако Концепция региональной политики на 2025–2030 годы даёт лишь общее представление о том, как правительство собирается развивать слабые регионы и удерживать там население.

Согласно плану, объём инвестиций в основной капитал с 2025 по 2029 год должен вырасти более чем в два раза — до 58,4 трлн тенге. Но при этом большая часть этих средств снова будет направлена в крупные города и промышленные регионы: Атыраускую, Мангистаускую и Карагандинскую области.

Фото Finprom



